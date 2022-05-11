В чем разница между SEO выдачей и контекстной рекламой?

Обращаясь в компанию Dublin Group https://prodwizhenie-saitov.ru/ за услугами вывода ресурса в ТОП, многие задаются вопросом, что лучше — СЕО продвижение или использование контекстной рекламы. Выбор зависит от множества факторов — влияет тип бизнеса, сезонность заказа услуги, известность продукта и прочие факторы.

Без использования контекстной рекламы только за счет СЕО продвижения проживут долгие проекты, которые не рассчитывают на получение прибыли здесь и сейчас. Также этот тип привлечения трафика будет актуален для проектов, которые имеют минимальный начальный бюджет.

Контекстная реклама — самый быстрый вариант предложения товара или услуги конкретному клиенту. Он подойдет для быстрых проектов. В пример можно привести рекламу компании, которая специализируется на торговле тюльпанами. Подобный бизнес будет в основном актуален во время весенних праздников. Все работает по схеме: купил цветы — упаковал их — перепродал — получил деньги и занялся других проектом. Для такого бизнеса просто бессмысленно вкладываться в СЕО продвижение, результаты от которого будут заметны только через определенный срок.

Еще одна особенность контекстной рекламы — она позволяет уменьшить круг потенциальной целевой аудитории. Можно запустить несколько подготовленных рекламных объявления для разных категорий покупателей. А уже по конверсии делать выводы о том, какая именно реклама лучше отрабатывает свою бюджет.

Контекстная реклама будет актуальна и еще в одном случае, когда требуется провести А/В тестирование. Владелец сайта получает возможность протестировать посещаемость разных страниц на своем сайте с помощью платного трафика, не ожидая, когда появится органический приход.

Когда комбинировать СЕО и контекстную рекламу

Вариант будет актуален для долгих проектов, которые уже успели за время существования на рынке сформировать среди клиентов спрос на определенные продукты. Такой способ комбинации подойдет для рекламирования курсов интернет-маркетинга и пр.

С помощью платной рекламы владелец ресурса получает возможность точечно охватывать нужную целевую аудиторию. Выставляются определенные таргетинговые настройки, выбирается оптимальная площадка для рекламирования. Заказывать платную рекламу стоит к определенной дате. К примеру, курс по маркетингу планируется запустить 1 июня. За несколько недель до этой даты и заказывается реклама.

СЕО при этом поможет оставаться на виду у клиента — от первого его захода на сайт до момента совершения окончательной покупки. Все работает по схеме: