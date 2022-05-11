Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов
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Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов, свидетельствуют результаты голосования.
По сообщениям американских СМИ, по итогам внутренних дискуссий лидеры Конгресса США достигли договоренности о выделении 39,8 млрд долларов помощи Украине, что практически на 7 млрд превышает запрошенный президентом США Джо Байденом объем средств. По информации различных изданий, расширенный пакет включает дополнительные 3,4 млрд на военную помощь и еще столько же – на гуманитарную, передает РИА «Новости».
Наряду с этим, как отмечается, предложение о финансировании на борьбу с коронавирусом, которое демократы хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.
Накануне Байден призвал Конгресс США срочно выделить Украине 33 млрд долларов. В конце апреля в администрации США пожаловались, что деньги на Украину закончились.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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