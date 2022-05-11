Госдолг Японии превысил 9,5 трлн долларов

Совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг крупнейшей в истории страны суммы – 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов по текущему курсу), сообщило издание «Иомиури» данные министерства финансов.

Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Они особенно возросли в последние годы из-за дополнительных расходов на медицинские и социальные нужды в связи с пандемией. В настоящее время на каждого жителя Японии приходится около 9,9 млн иен (почти 76 тыс. долларов) государственного долга. Он уже более чем 2,6 раза превышает размер валового внутреннего продукта страны, передает ТАСС.

Правительство Японии обещает в 2026 финансовом году на основе поддержания темпов роста экономики в 2% в год ликвидировать дефицит государственного бюджета за счет роста налоговых поступлений.

Напомним, в июне 2019 года Китай уступил Японии место лидера в списке крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.

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