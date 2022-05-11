ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в среду понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) к доллару на 156 пунктов, до 6,7290 юаня за единицу американской валюты, говорится в сообщении регулятора.

Согласно статистике ЦБ Китая, это минимальное значение обменного курса с 16 октября 2020 года. Ослабление длится четвертый рабочий день подряд. Во вторник Народный банк понизил курс юаня к доллару на 235 пунктов, до 6,7134, что стало минимальным значением с 30 октября 2020 года, передает ТАСС.

Напомним, 25 августа ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 23 августа 2021 года.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня к доллару снижался на протяжении нескольких месяцев. 29 мая 2020 года регулятор понизил его до минимального значения с февраля 2008 года – 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.

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