Pазочарование, беспокойство и стыд — новый опрос раскрыл отношение живущих в ЕС британцев к брекситу

Исследование, проведённое университетами Ланкастера и Бирмингема, выявило остро негативное отношение британских экспатов к выходу страны из ЕС. Многие респонденты заявили, что их серьёзно беспокоит утрата возможности свободного перемещения, и признались, что больше не чувствуют былой привязанности к родине, передаёт Press TV.



AP

Крупное исследование среди граждан Соединённого Королевства, проживающих в ЕС, показало глубокое негативное влияние брексита на их жизнь. Многие респонденты признались, что их серьёзно беспокоит утрата возможности свободного перемещения и ограничение избирательных прав, пишет Press TV.

Опрос проводился университетами Ланкастера и Бирмингема спустя год после окончания так называемого переходного периода. Согласно его результатам, выход из страны из европейского блока продолжает сказываться на «ощущении идентичности и принадлежности» среди оказавшихся за рубежом британцев, а некоторые из них даже испытывают чувство стыда за Великобританию, считает телеканал.

«После брексита я разочаровался в Соединённом Королевстве. Я беспокоюсь и больше не испытываю прежнюю привязанность к стране», — признался участник исследования, ныне обитающий в Дании.

Потеря избирательного права стала большой проблемой для многих экспатов. 46% опрошенных заявили, что больше не могут высказать своё мнение на европейских или региональных выборах. Примерно 42% также лишились доступа к голосованиям на родине, поскольку проживают за границей более 15 лет.

Только чуть более 30% заявили, что они по-прежнему чувствуют большую эмоциональную привязанность к Великобритании. При этом гораздо большее количество опрошенных (75%) испытывают аналогичные чувства по отношению к ЕС, обращает внимание Press TV.

Респонденты жаловались на то, что ослабление фунта, вызванное брекситом, подорвало их финансовые возможности. Они также сетовали о потерянной возможности свободно путешествовать по Евросоюзу, что отразилось на их работе и пенсионных планах.

В целом в Соединённом Королевстве смирились с реальностью брексита, и пока общественность не требует проведения повторного референдума. Тем не менее опросы неизменно показывают: большинство британцев считают выход из ЕС «провалом», подчёркивает телеканал.

Эффект брексита также ощущался на недавних местных выборах, которые прошли в Великобритании. В частности, в Северной Ирландии победила националистическая партия Шинн Фейн, выступающая за выход региона из страны и его объединение с Ирландией, которая остаётся членом Евросоюза, заключает Press TV.