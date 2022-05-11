 

СМИ: Украинских депутатов обязали сдавать диппаспорта после командировки

11.05.2022, 5:20, Новости дня
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Во вторник украинским СМИ было опубликовано письмо, якобы подписанное главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором говорилось о необходимости проинформировать депутатов о требовании сдавать дипломатические паспорта на протяжении десяти дней после командировки.

Адресовано оно спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, пишет украинское интернет-издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

«В связи с появлением в информационном пространстве сообщений об использовании дипломатических паспортов народными депутатами Украины в частных целях прошу проинформировать народных депутатов Украины о необходимости возвращать паспорта на хранение в МИД в течение десяти дней после завершения служебной командировки», – говорится в тексте письма, опубликованном в Telegram-канале издания.

Дипломатические паспорта необходимо будет вернуть до 17 мая. По данным издания, власти страны хотят установить контроль над выездом парламентариев за границу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие установления мира на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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