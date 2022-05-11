 

Офис генсека ООН отметил ключевую роль РФ в Сирии

11.05.2022, 5:20, Новости дня
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ООН рассматривает Россию в качестве ключевого игрока по Сирии, сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, комментируя решение ЕС не приглашать РФ на донорскую конференцию по Сирии в Брюсселе.

«Брюссельская конференция – это важное ежегодное мероприятие. Мы [ООН] участвуем в дискуссиях, в том числе заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс, глава ЮНИСЕФ, спецпосланник генсекретаря по Сирии Гейр Педерсен. ЕС принял решение не приглашать Россию, [лучше] поинтересоваться у них о причинах решения. С нашей точки зрения, РФ – член ООН, постоянный член Совета Безопасности и ключевой собеседник», – приводит ТАСС слова официального представителя генсекретаря ООН.

Хак напомнил, что всемирная организация в 2022 году не является соорганизатором форума.

Шестая международная донорская конференция «В поддержку будущего Сирии и региона» проводится по инициативе Евросоюза. Как заявили в МИД Сирии, организация форума без участия сирийского государства не согласуется с принципами ООН, регулирующими гуманитарную деятельность. В дипломатическом ведомстве также осудили отказ направить приглашение РФ на мероприятие.

Напомним, 23 апреля Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов. В начале февраля посол РФ в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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