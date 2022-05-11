 

Европу предупредили о риске недосчитаться трети российского газа

11.05.2022, 5:20, Новости дня
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Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если «Нафтогаз» не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода в Европе и Молдове, выразил мнение замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«[В среду] они (европейские потребители) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если «Нафтогаз» не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объем в точках выхода в Европе и Молдове», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

«Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объем поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты», – добавил Гривач.

Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул эксперт. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил заммглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

Накануне на Украине заявили о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 07.00 11 мая из-за «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», находящихся под контролем России. В компании «Оператор ГТС Украины» предложили для выполнения транзитных обязательств перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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