NBC – цены на бензин в США бьют рекорды — и могут вырасти ещё

Уже сейчас цены на бензин в США бьют рекорды, пишет NBC News. Это особенно актуально в преддверии праздников, когда многие семьи начинают путешествовать по стране. Как отмечает корреспондент NBC News Сэм Брок, многие аналитик предсказывают дальнейший рост цен — одним из факторов роста может стать ослабление карантина в Китае.

Штаты от одного побережья до другого бьют рекорды по ценам на бензин: от Нью-Йорка и Иллинойса до Орегона и Вашингтона. Как раз в то время, когда пляжи открываются для курортного сезона и семьи вынуждены справляться с уже знакомым неприятелем: высокими ценами на топливо.

СЭМ БРОК, корреспондент NBC: Вы шокированы ценами?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я просто закрываю глаза и воображаю, будто не трачу денег, пока мои счета не приблизятся к нулю.

Между тем, стандарты качества радикально меняются.

ВТОРОЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Сейчас я хожу сюда, потому что здесь бензин стоит четыре доллара девять центов. Мне это нравится.

Стоимость бензина неизбежно возрастёт, поскольку всё больше людей начинает путешествовать.

ПАТРИК ДЕ ХААН, аналитик GasBuddy: Цены на бензин никогда не растут вовремя, но сейчас самый неподходящий момент, поскольку грядёт День поминовения. Мы можем снова столкнуться с понятием «отпуск дома».

На данный момент средняя цена на бензин в США составляет 4,32 доллара за галлон. Месяц назад этот показатель составлял 4,14 доллара. Один из местных жителей во Флориде рассказал нам, что ему пришлось отменить семейную поездку, запланированную на это лето.

СЭМ БРОК: Вы теперь дважды думаете, перед тем как заправляться?

ТРЕТИЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Трижды, если честно.

Проблемы от высоких цен на бензин не распространены равномерно. На этой карте, составленной компанией AAA, где штаты с самым дорогим бензином отмечены красным, видно, что наибольшая нагрузка выпала на район западного побережья на северо-востоке.

ЧЕТВЁРТЫЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Надеюсь, что цены не будут продолжать расти так сильно. Пока остаётся только искать самую выгодную цену.

Цены на бензин делают выходные на День поминовения трудным финансовым решением.

Сэм Брок присоединяется к нам из Майами. Сэм, многие из нас не хотят «отпуск дома». Как вы думаете, насколько могут вырасти цены?

СЭМ БРОК: Сейчас аналитики считают, что средняя цена по стране в 4,5 доллара за галлон гарантирована, притом что во многих больших городах, таких как Майами, цена превышает 5,5 доллара. И если Китай ослабит свой карантин, это значит, что повысится спрос — а с ним и глобальные цены на бензин.

Дата выхода в эфир 09 мая 2022 года.