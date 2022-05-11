Мнение: О секретах цензуры в ЖЖ: как избежать бана в «Другое»?

Это горькое чувство разочарования сейчас хорошо знакомо многим собратьям по несчастью быть блогером Живого Журнала. Когда ты пишешь, стараешься проскочить в игольное ушко, как тот верблюд, чтобы и «товарища майора» не слишком разозлить, и до читателей свою мысль донести языком того самого баснописца, облыжно обвинённого в посягательстве на устои, который предпочёл быть казнённым в качестве свободного гражданина, чем сохранить жизнь возвращением в рабство хотя бы на сутки…

А всё — не впрок. Неведомый «цензор» недрогнувшей рукой выкидывает твоё творение из общего топа на творческое кладбище, также известного, как рубрика «Другое». Куда, впрочем, многие приличные люди заходят чаще, чем в общий том, чтобы почитать что-нибудь действительно достойное и годное.

Но как же так происходит? По каким законам и правилам?

Я не буду называть ни имён, ни иных данных, даже минимально способных помочь «деанону» одного хорошего человека. Но после пары бокалов «не шампанского» он рассказал, что основную грязную работу по расчистке авгиевых конюшен, также известных как топ записей, выполняет в ЖЖ тонко настроенный искусственный интеллект. А точнее — не самый сложный бот, который выискивает определённые слова и нещадно банит за их сочетание. Скажем, если фрондирующий или просто недалёкий автор поставит некое пятибуквенное слово, начинающееся на «вой» и заканчивающееся на этот самый предлог, в одном абзаце с названием страны, занимающей осьмушку #суши, бан будет решительным и беспощадным. И таких «опасных» сочетаний запрограммирован вагон с телегой.

Нет, банит не lj_frank_bot. Но его «навыки» тоже используются: особое внимание уделяется текстам, категоризованным Фрэнком вполне понятным образом.

Ещё один, менее значимый повод отправить пост «на свалку», заключается в «неурочном» времени его выхода. Скажем, если автор обычно пишет по ночам, то его пост в 21-00 по Москве покажется подозрительным и будет превентивно забанен. Ну и «на сладкое» — иногда бот-чистильщик, образно говоря, сходит с ума и начинает активно цензурировать всех топовых блогеров, кто попались ему в этот момент под горячую… Ну, в общем, под что-то горячее. То ли стек там какой переполняется, то ли массив, то ли просто перегревается процессор. Некоторые посты amarok_man попадаются именно так. В ЖЖ эту проблему знают, понимают, сочувствуют, но… делать с ней ничего не хотят: а зачем? Салтыковское «как бы чего не вышло» въелось в мозг русского человека, даже если он трудится на холдинг со звучным именем и зарубежным владением.

Едва ли, впрочем, это все тонкости. Но, по крайней мере, главные. И теперь вы знаете, что с ними делать.

Но будете ли делать хоть что-то?

—