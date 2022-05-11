 

Салат с грибами для всей семьи: рецепт Нонны Гришаевой

11.05.2022, 4:52, Разное
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Роковая брюнетка Нонна Гришаева — прекрасная хозяйка. На кухне артистка точно знает, что делать. Свекровь научила ее готовить салат с грибами по простому рецепту. Самое время им воспользоваться!

Ингредиенты

Шампиньоны — 400-500 граммов

Консервированный ананас — 400-500 граммов

Куриное филе — 2 грудки

Майонез — 5 столовых ложек

Приправа карри — 2-3 чайные ложки

Соль — 1 щепотка
Оливковое масло — 2 столовые ложки

Способ приготовления

Отвариваем куриное филе. Пока оно остывает, ставим нагревать на плиту воду для грибов. Моем, чистим и мелко кромсаем шампиньоны. Потом бросаем их в кипящую подсоленную воду, ждем пять минут по наказу Нонны Гришаевой и сливаем жидкость.

Следующий шаг — обжариваем грибы на оливковом масле и нарезаем остывшую курицу кубиками. В отдельной мисочке тщательно смешиваем ложкой майонез и приправу Карри. Соус должен получиться желтого оттенка, чем ярче — тем насыщеннее.

Обжаренные грибы помещаем в емкость для салата, к ним добавляем маленькие кусочки консервированного ананаса и мясо птицы. Кладем соус и все перемешиваем.

Готово! Салат с грибами для всей семьи удался. Теперь его можно поставить в холодильник на полчаса, как это делает Нонна Гришаева для улучшения вкусовых качеств. Не забываем рецепт — он всегда выручит и к обеду, и к праздничному столу.



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