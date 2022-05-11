 

В акции «Бессмертный полк» приняли участие 12 млн человек

11.05.2022, 3:55, Новости дня
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Более 12 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В этом году на территории РФ в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 млн человек», –передает Волк ТАСС.

Правопорядок во время акции обеспечен сотрудниками полиции в полном объеме.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» на странице шествия и в соцсетях посмотрели около 1,5 млн человек.

В этом году к шествию присоединился президент Владимир Путин, который в последний раз принимал участие в 2019 году. Перед акцией глава страны поздравил россиян и ветеранов с Днем победы, подчеркнув в своей речи, что защита Родины всегда священна.

Напомним, на Красной площади в Москве традиционно прошел парад Победы. В этом году в нем были задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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