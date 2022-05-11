 

На Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу

11.05.2022, 3:55, Новости дня
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«Оператор ГТС Украины» утверждает, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая.

«ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», – говорится в заявлении на сайте, передает РИА «Новости».

Оператор заявляет о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отметим, что через станцию проходит до 32,6 млн кубометров в сутки.

В компании предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной. 

Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей. 

Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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