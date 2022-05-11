Украинские силовики обстреляли «Ураганом» село в Харьковской области

Украинские войска обстреливают мирные населенные пункты в Харьковской области, село Новокомсомольское подверглось удару РСЗО «Ураган» со стороны украинских позиций, расположенных у поселка Печенеги.

В результате повреждения получили несколько домов, один из них сгорел, к счастью никто не пострадал, поскольку хозяева уехали к родным в другой населенный пункт. Удар был нанесен кассетным боеприпасом, кассетная часть упала в одном из дворов, она была начинена шрапнелью, осколки посекли дома и автомобили, выбили стекла, передает РИА «Новости».

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