Мнение: Давос

Спец-операция спец-операцией, а самое важное, конечно, будет происходить совсем в другом месте.

В конце мая состоится Давосский форум, перенесенный с середины зимы почти на полгода. Основная тематика форума — энергетический переход. Точнее, сам по себе энергопереход уже не обсуждается, консенсус по нему состоялся. Вопросы теперь будут касаться непосредственных решений, касающихся этого перехода.

Россия на Давосе представлена не будет по понятной причине — мы выключены из повестки, своей у нас нет, а потому мы будем в нее встраиваться на правах побежденного по факту. Точнее, нас в нее будут встраивать. «Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь»©

Энергопереход — это проект. Цель проекта — создание принципиально нового энергобаланса в развитых государствах. Новый энергобаланс создаст существенно большую независимость от поставщиков энергоресурсов — в первую очередь политическую. Кстати, поэтому Россия там и не будет представлена — Мюнхенскую речь Путина сдали в утиль вместе с ним, ничего другого за душой у него нет, поэтому зачем тратить время на господина Никто?

Давос будет решать проблемы управления названным проектом, главная из которых — его неустойчивое состояние в процессе перехода. Что, в общем-то, вполне нормально для любого промежуточного состояния. Задача управления проектом вполне очевидна: на нем необходимо сконцентрировать весь имеющийся ресурс, а значит, население развитых стран на период перехода должно войти в мобилизационный период. Со всеми сопутствующими ему неприятностями — резким сокращением потребления, минимальной мобильностью, тотальным контролем за каждым. Ну, и урезанием личных прав и свобод по максимуму — а как иначе добиться мобилизации?

Как именно будет всё это происходить, в целом уже понятно: «пандемия» дала в руки властей инструмент тотального контроля за людьми, ограничивая любые перемещения буквально до сотен метров. Совсем живодерствовать, как товарищ Си в Шанхае, возможно, не станут, но если придется… На повестке дня голод, который конструируется в открытую и без малейшего стеснения. Голод станет инструментом перехода к нормированному распределению продовольствия. А чтобы сделать его глобальным, есть конфликт между Россией и Украиной, который становится базой, запускающей уже этой зимой продовольственную катастрофу. Здесь кроется ответ, почему Запад запустил свои калечащие санкции против России не в 14 году, а сегодня, хотя строго говоря, ситуация тогда в плане нарушения международного права мало чем отличается от сегодняшней. Ответ прост: тогда еще было не время. Правильное решение должно приниматься вовремя, иначе оно правильным не является. То, что Кремль с готовностью предоставил себя под санкции и дал повод — это тоже вопрос управления проектом, где Россия (и, конечно, Украина) — инструмент управления, даже не объект.

Военный конфликт, кстати, в случае необходимости тоже может стать поводом для закручивания гаек в Европе. Нет никаких сомнений, что если что-то пойдет не по плану, и потребуется аргумент для введения военного положения в Европе, то этот аргумент будет любезно создан — будь то техногенная катастрофа в зоне конфликта или применение оружия массового поражения (причем даже неважно, кто на самом деле его применит. Постправда — это когда реально только то, что сказали СМИ. Сказано, что Башни атаковал Усама бен Ладен — и никаких иных точек зрения на этот эпизод быть не может. Пусть даже Усама узнал о своей блестящей операции из газет. Не удивлюсь, если Путин узнает о том, что он применил ядерное оружие, тоже из газет).

В общем, самое интересное будет в конце мая. Хотя нас это обойдет стороной — мы на этом празднике жизни лишние. В эту игру сегодня играют только двое — Запад и Китай. Остальные, включая и нас — переминаются в предбаннике.

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