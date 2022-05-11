Дело вовсе не в фиксации лаком: хитрости, которые помогут завитым волосам держаться весь день

Многим женщинам нравится носить завитые волосы. Они накручивают пряди на бигуди и используют плойки. Но кудрявую прическу не всегда удается сохранить в течение дня. Очень часто завитки быстро распадаются, и даже лак сильной фиксации не всегда помогает. В статье мы поделимся хитростями, которые помогут завитым волосам держаться весь день.

Мытье волос

Если вы решили завить волосы, то в этот день не следует мыть голову. Ваши пряди должны быть полностью сухими. Даже если вы хорошо высушите их феном, то в области корней будет оставаться влага. Она не позволит кудрявой прическе долго держаться.

Кроме этого при мытье из волос удаляются естественные масла. Жир помогает сохранять завитые пряди.

Это не означает, что вы должны создавать волны на грязных волосах. Вы можете вымыть их за день до завивки. Пусть пряди остаются немытыми хотя бы в течение одной ночи. За это время естественные масла успеют выработаться и смазать пряди.

Используйте заколки

Перед завивкой волос запаситесь заколками-невидимками. Накрутите прядь на плойку или щипцы. Закрепите волосы заколкой, пока они еще намотаны. Затем аккуратно уберите инструмент. Повторяйте процедуру с каждой прядью.

Если вы используете бигуди, то после высушивания волос снимайте их по одной штуке и сразу же фиксируйте завиток заколками.

Идея этого трюка заключается в том, что после сушки феном или обработки горячим инструментом завиток должен быть зафиксирован, пока он не остынет. Если вы снимете прядь со щипцов или бигуди, не закрепив ее, то вьющийся локон быстро распадется и выпрямится.

Процедура с применением заколок продвигается медленнее, чем обычная завивка. Но результат того стоит.

Фиксирующие продукты

После того как ваши волосы остынут после фена или плойки, аккуратно снимите все заколки. Слегка расчешите пряди пальцами, чтобы придать им непринужденный вид. Не используйте гребней и щеток.

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Теперь нанесите на них фиксирующий спрей. Ваша прическа готова! Если вы все сделали правильно, то она продержится весь день.

Слоистая прическа

Если у вас очень тяжелые пряди, то они с трудом поддаются созданию кудрей. На таких волосах завитки не держатся долго. Они распрямляются под собственной тяжестью.

Если это ваш случай, то выходом будет стрижка слоями. Такая прическа уменьшает массу волос и делает их более легкими и послушными.

Обрежьте кончики

Женщины с длинными волосами очень неохотно расстаются с кончиками прядей. Они боятся укоротить свою роскошную шевелюру. Но этот метод хорошо помогает сохранить волнистые локоны.

Секущиеся кончики делают волосы непослушными. Такие пряди не могут держать прическу. Чтобы предотвратить сечение кончиков, их нужно подрезать каждые 2-3 месяца. Это также способствует здоровью и красоте волос.

Заключение

Эти простые трюки позволят вам сохранить завитые локоны на весь день и даже дольше. Вам не придется каждый раз ходить в парикмахерскую, когда вы захотите создать волнистую прическу. Нужно лишь немного попрактиковаться и посмотреть, на какие приемы реагируют ваши пряди. Это поможет вам найти оптимальный способ для сохранения прически.