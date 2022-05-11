 

Байден заявил о планах вернуть украинское зерно на мировой рынок

11.05.2022, 2:32, Новости дня
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США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс, сообщил президент США Джо Байден.

«Украина располагает 20 млн тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», – сказал Байден в ходе выступления, передает РИА «Новости».

Также Байден снова назвал пандемию коронавируса и «войну мистера Путина» на Украине ключевыми причинами инфляции в США.

«Эта война также спровоцировала рост цен на продукты питания», – добавил президент США.

Напомним, глава США ранее уже говорил, что инфляция в США вызвана двумя «большими причинами» – коронавирусом и действиями России. 

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему борьба за Украину для США важнее Второй мировой войны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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