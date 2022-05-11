Над «Азовсталью» заметили клубы черного дыма
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Над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым, сообщили СМИ.
Со стороны комбината во второй половине дня были отчетливо слышны звуки взрывов, передает РИА «Новости».
Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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