 

N-TV – Германия ищет замену российскому газу, но переговоры с Катаром не продвигаются

11.05.2022, 2:30, Разное
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Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, однако для этого ей необходимы новые партнёры. Как пишет немецкий телеканал N-TV, перспективным вариантом сейчас представляется Катар, но переговоры продвигаются крайне медленно. Катар настаивает на долгосрочном контракте на поставку сжиженного газа сроком как минимум в 20 лет, однако Германия планирует стать климатически нейтральной уже к 2045 году.


AP

В связи со спецоперацией РФ на Украине Германия хочет как можно скорее начать обходиться без российского газа, пишет немецкий телеканал N-TV. Однако для этого немецкому правительству нужны новые партнёры, у которых можно будет покупать газ. Одним из перспективных вариантов является Катар, и сделка с ним представляется надёжной, но переговоры оказались сложными.

По словам инсайдеров, переговоры о поставках сжиженного газа из Катара для Германии идут крайне медленно. Как поясняет N-TV, основная причина заключается в том, что Катар настаивает на долгосрочных контрактах на поставку сжиженного газа, по крайней мере, на 20 лет. Об этом информационному агентству Reuters сообщили люди, знакомые с ходом переговоров.

Однако немецкие партнёры по переговорам мало заинтересованы в этом, поскольку Германия хочет стать климатически нейтральной уже в 2045 году. Согласно последнему закону, принятому кабинетом министров, энергетический сектор должен быть практически свободен от выбросов углекислого газа уже в 2035 году. Это означает, что к тому времени газ уже нельзя будет использовать для отопления или производства электроэнергии. Однако в ближайшие несколько лет Германии придётся полагаться на сжиженный газ, который заменит российский трубопроводный газ.

Федеральное министерство экономики и технологий не дало по этому поводу никаких комментариев, как и правительство Катара. Импортёры газа Uniper и RWE также не захотели ничего говорить о нынешнем состоянии переговоров.

Как напоминает немецкий телеканал, федеральный министр экономики Роберт Хабек посетил Катар в марте и впоследствии сообщил о партнёрстве стран в области энергетики. По словам инсайдеров, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани хочет приехать в Германию в мае для подписания соглашения. Однако, как подчёркивает N-TV, это вовсе не означает, что контракты на поставку уже согласованы, говорят эксперты, знакомые с планами визита.



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