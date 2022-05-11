Врио главы Кировской области назначен Александр Соколов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова.

Документ опубликован 10 мая, передает РИА «Новости».

Соколу 51 год, он имеет опыт работы в сфере регионального управления: в 2014–2017 годах занимал должность заместителя и первого заместителя губернатора родной Костромской области, после чего был приглашен на повышение и возглавил управление в администрации президента. Соколов также является выпускником IV потока «Школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. После обучения он получил повышение – стал референтом, а теперь направляется на работу в сложную Кировскую область.

Напомним, днем губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что принял решение оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий.

Он поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за совместную работу, подчеркнув, что вместе удалось добиться высоких результатов.

Васильев возглавлял регион с 28 июля 2016 года. По продолжительности пребывания на посту он занимает 23-е место среди действующих глав российских регионов.

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