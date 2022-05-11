Путин назначил на пост врио главы Саратовской области Романа Бусаргина

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост временного главы Саратовской области Романа Бусаргина.

Указ подписан во вторник, передает РИА «Новости».

«Назначить Бусаргина Романа Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области до должности лица, избранного губернатором области Саратовской области», – следует из указа.

Бусаргин родился в 1981 году, до нового назначения занимал пост вице-губернатора и главы избирательного округа.

Проходил обучение в потоке «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Напомним, возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил покинуть пост.

Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», – говорится в заявлении Радаева в Telegram.

В 2017 году Радаев одержал победу на губернаторских выборах, набрав 74,6% голосов избирателей.

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