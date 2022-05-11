 

В Роспотребнадзоре предупредили о заразности ответвлений «омикрона»

11.05.2022, 1:10, Новости дня
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Линии «омикрона» ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными предыдущих вариантов штамма и могут частично уходить от иммунной защиты, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, немного более трансмиссивны, чем ранние формы «омикрона», и могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенной ранее коронавирусной инфекцией или вакцинацией», – приводит слова Хафизова ТАСС

Как отметил руководитель научной группы ЦНИИЭ Роспотребнадзора, оба варианта достаточно тесно связаны со «стелс-омикроном», подвидом коронавируса ВА.2, и несут две дополнительные ключевые мутации, которые помогают новым вариантам лучше уклоняться от антител, блокирующих вирус, и повышают инфекционность патогена.

Он также отметил, что в ЮАР сейчас до 75% от всех новых случаев инфицирований коронавирусом вызваны этими двумя вариантами. «Что касается другого ответвления «омикрона» BA.2.12.1, то его доля быстро растет в Северной Америке, и ожидается, что он станет доминирующим в США», – добавил Хафизов.

По его словам, он также обладает мутацией, которая дает ему способность уклоняться от антител к коронавирусу и его варианту «омикрон». «В общем-то, все сказанное про BA.4/5, в большинстве своем справедливо и для BA.2.12.1», – отметил Хафизов.

В минувшее воскресенье иммунолог предупредил о всплеске заболеваемости вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в России.

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