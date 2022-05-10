Пентагон оценил влияние атак РФ на поставки оружия Украине Западом
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пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары РФ якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.
«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.
По словам Кирби, ракетные удары РФ по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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