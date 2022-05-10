 

Пентагон оценил влияние атак РФ на поставки оружия Украине Западом

10.05.2022, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары РФ якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.

«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.

По словам Кирби, ракетные удары РФ по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / В Общественной палате рассказали о трех аспектах оптимизации институтов развития

07.07 / Администрация Трампа призывает открыть школы осенью

24.08 / В США назвали число эвакуированных из Афганистана

10.01 / Экономика: 2021 год закрепит новые потребительские тенденции

22.11 / France 2 – Франция ищет своё место в «звёздных войнах» Китая, России и США

08.02 / В РФ утвердили правила ведения Федерального реестра документов о смерти

17.01 / Опекун прожившего пять лет в больнице ребенка раскрыла подробности суда

18.04 / В Черкасской области в пруд въехал автомобиль, погибли три человека

29.11 / Вулкан Левотоло в Индонезии выбросил огромный столб пепла

22.07 / Что такое правильный сон и как его добиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика