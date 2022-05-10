 

Der Spiegel – ситуация на Украине и пандемия усугубляют кризис морских перевозок

10.05.2022, 23:41, Разное
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Морские перевозки по-прежнему не оправились от последствий пандемии, пишет Der Spiegel: к примеру, крупнейший мировой порт в Шанхае остаётся закрытым из-за карантина. Кроме того, ситуация усугубляется украинским кризисом, который привёл к блокировке множества торговых судов в портах Украины.


AP

Последствия украинского кризиса и пандемии отражаются и на море, пишет Der Spiegel. Крупные международные порты сейчас перегружены по всему миру.

По словам сотрудника консалтинговой фирмы AGCS Анастасиоса Леонбурга, одно только возвращение к нормальной работе крупнейшего порта в мире в Шанхае может продлиться ещё несколько месяцев, учитывая карантин. В свою очередь, украинский кризис обострил и без того сложную логистическую ситуацию, созданную пандемией. На данный момент большое количество судов заблокировано в портах Украины.

Кроме того, на проблемы c логистикой накладываются проблемы технического характера, пишет Der Spiegel. К примеру, торговые корабли становятся всё крупнее и в случае пожара на борту им всё труднее найти подходящую гавань для ремонта. Ещё одна сложность заключается в том, что примерно 5% от всех перевозимых по морю контейнеров содержат незадекларированные, опасные материалы. В результате, за последние пять лет было зафиксировано 70 пожаров на торговых судах. 



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