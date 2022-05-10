Компания Ford представила новый электрический фургон E-Transit Custom для рынка Европы

Американский бренд Ford официально продемонстрировал электрическую модель фургона Ford E-Transit Custom.

В компании ранее анонсировали последующий выход четырех электрических коммерческих автомобилей, одним из который и стал вышеуказанный фургон. Более того, новинка E-Transit Custom выполнена с нуля, тогда как ее появление позволит существенно повлиять на общую ситуацию с экологическим транспортом коммерческого назначения в Европе. Производитель пока не называет технические параметры автомобиля.

Кроме того, в ближайшее время, перед началом серийного выпуска, будут раскрыты все достоинства E-Transit Custom. Предполагается, что производство автомобиля начнется уже в следующем году, когда и озвучат его стоимость.