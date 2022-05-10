Биологи создали вакцину от болезни Альцгеймера

Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые из Казанского университета создали вакцину на основе белка, выделенного из кукурузы.

Специалисты заметили, что у вакцинированных грызунов память работала на 50 процентов лучше, чем у группы лабораторных животных, которые не подвергались вакцинированию. Позже результаты вскрытия продемонстрировали, что бета-амилоид и MetO накапливались в головном мозге привитых мышей.

Авторы работы надеются, что уникальная разработка поможет отсрочить или предотвратить болезнь Альцгеймера. Ее можно вводить людям 50-6- лет, а после этого поддерживать эффект бустерными дозами.