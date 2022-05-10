 

Биологи создали вакцину от болезни Альцгеймера

10.05.2022, 23:25, Разное
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Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые из Казанского университета создали вакцину на основе белка, выделенного из кукурузы.

Специалисты заметили, что у вакцинированных грызунов память работала на 50 процентов лучше, чем у группы лабораторных животных, которые не подвергались вакцинированию. Позже результаты вскрытия продемонстрировали, что бета-амилоид и MetO накапливались в головном мозге привитых мышей.

Авторы работы надеются, что уникальная разработка поможет отсрочить или предотвратить болезнь Альцгеймера. Ее можно вводить людям 50-6- лет, а после этого поддерживать эффект бустерными дозами.



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