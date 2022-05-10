 

Мнение: Утомленные службой

10.05.2022, 23:23, Разное
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Сегодня днем появилась информация, что губернаторы Саратовской, Рязанской, Кировской, Томской области и глава республики Марий Эл утомились служить главами регионов. А уже к вечеру стало известно, что президент подписал указы о назначение новых  глав этих регионов,  правда с приставкой ИО. Надо же соблюсти приличия и дождаться пока за назначенцев проголосует народонаселение.

Но мне вот что интересно, в  Кремле заранее знали, что пятеро глав утомитились? Поэтому их быстро заменили на свежих чиновников? Или пятерым главам регионов подсказали из Кремля, что они  утомились на государственной службе и им пора «с вещами на выход»?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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