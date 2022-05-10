Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!!

Как обычно – наступает вторник, и у нас – СТРИМ. Уже девятый. Тема – “О равнодушии к потерям”. Начало в 8.15 вечера, поговорим как минимум 2 часа. Приглашаю всех, вопросы могут быть самые разнообразные. Одна из тем – День Победы, который прошел в этот раз на удивление блекло. Правы ли те, кто говорит, что 24 февраля этого года “обнулило” 9 мая – или еще сохраняются какие-то доводы “за”?

До вечера. Поговорим!