 

Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!!

10.05.2022, 23:14, Разное
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Как обычно – наступает вторник, и у нас – СТРИМ. Уже девятый. Тема – “О равнодушии к потерям”. Начало в 8.15 вечера, поговорим как минимум 2 часа. Приглашаю всех, вопросы могут быть самые разнообразные. Одна из тем – День Победы, который прошел в этот раз на удивление блекло. Правы ли те, кто говорит, что 24 февраля этого года “обнулило” 9 мая – или еще сохраняются какие-то доводы “за”?

До вечера. Поговорим!

Источник: Размышления вольного социолога



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