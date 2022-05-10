 

При попытке взять остров Змеиный Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов и 50 человек

10.05.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, рассказали в Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой.

«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – передает слова генерала РИА «Новости».

Уточняется, что киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.

Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области. 

«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, – ударных «Байрактар-ТБ2», – сказал генерал.

Сейчас на острове остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту. 

Ранее сообщалось, что киевский режим несколько раз пытался высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный, но в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В московском центре для больных коронавирусом произошел пожар

22.02 / Гривна подешевела к доллару и евро, но выросла к рублю

25.06 / Евродепутаты призывают остановить Израиль и не допустить новой аннексии

19.04 / Лавров объявил о новой фазе спецоперации на Украине, но пока (вроде) ядерное оружие Россия применять не будет

06.01 / Требовал 10% отката. СБУ разоблачила чиновника Госпродпотребслужбы на коррупционной схеме

26.03 / Китай ввел санкции против Британии

18.06 / Эксперт объяснил вето Путина на закон о цитировании фейков в СМИ

19.01 / Россия посоветовала США не подталкивать Киев к провокациям

25.12 / Защита экс-министра Абызова обжаловала продление ареста

09.01 / Трамп никогда не признает поражения на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика