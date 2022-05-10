Губернатор ЯНАО: Назначение Зайцева даст новый импульс для развития Марий Эл

«Юрию Зайцеву придется быстро погрузиться в проблемы вверенного ему региона. И, зная его, могу с уверенностью сказать – он справится с поставленными задачами», – сообщил газете ВЗГЛЯД губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ранее президент РФ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.

«Мы познакомились с Юрием Зайцевым еще в годы обучения в «школе губернаторов». Он руководил компанией «МРСК Северного Кавказа». Мы все понимаем, насколько непростое это направление. Тем не менее, Зайцев очень системно занимался вопросом и действительно решал поставленные задачи», – рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

«В последние годы Зайцев работал в Калмыкии. Это тоже не самый простой регион. И он вместе с главой республики за сравнительно короткий период успел добиться серьезных результатов, сумев многое сделать», – подчеркнул собеседник. Дмитрий Артюхов также обратил внимание на тот факт, что Юрию Зайцеву придется быстро погрузиться в проблемы вверенного ему региона.

«Все задачи Зайцеву уже поставил Владимир Путин. И, зная Зайцева, могу с уверенностью сказать, что он быстро разберется во всей проблематике региона. Уже при следующей встрече с главой государства он сможет озвучить проблемы, которые наиболее остро волнуют местных жителей. Это назначение даст новый импульс для развития региона», – заключил Дмитрий Артюхов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.

Юрий Зайцев позже заявил, что собирается принять участие в ближайших выборах губернатора. Об этом он сообщил ТАСС. «Я буду выполнять все законодательные нормы, которые предусмотрены в рамках реализации выборов, согласно Конституции. <…> Конечно, я планирую идти на выборы», – сказал он.

Юрию Зайцеву 51 год. Он прошел обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов»). Кроме того, работал в сферах металлургии и энергетики, на протяжении пяти лет руководил «МРСК Северного Кавказа». В последние три года Юрий Зайцев пребывал на посту председателя правительства Республики Калмыкия.

Напомним, ранее губернатор Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что покидает должность в связи с истечением срока полномочий.

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