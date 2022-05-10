В Госдуме предложили создать «Патриотическое кольцо России»

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков предложил реализовать новый туристический проект «Патриотическое кольцо России», сообщила пресс-служба Волгоградской облдумы.

«У нас есть известный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Пришло время заявить о проекте «Патриотическое кольцо России», в него войдут города-герои, города воинской славы, трудовой доблести, города, внесшие огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. На их славной истории будет воспитываться поколение продолжателей Великой Победы», – приводит ТАСС слова депутата, которого цитирует пресс-служба Волгоградской областной думы.

Свое предложение парламентарий изложил на заседании круглого стола в Волгограде по теме развития детского и молодежного патриотического туризма. Волоцков выразил уверенность, что каждый российский школьник должен побывать в городах-героях.

«Патриотизм, наверное, – не только солидарность с общим прошлым, но и желание разделить будущее со своей страной, – отметил на заседании председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. – Очень важно разговаривать с детьми, молодежью и слышать их мнение. Мы так точнее сможем понять формат донесения информации, разработать инструменты, которые сегодня интересны и нужны нашим детям». Он добавил, что в ближайшее время тема развития детского патриотического туризма будет обсуждаться уже на площадке Госдумы, в обсуждении вопроса примут участие представители различных федеральных ведомств, общественники и эксперты.

Напомним, в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии туриндустрии в России.

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