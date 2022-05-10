Число убитых и масштабы разрушений в Украине свидетельствуют о нарушении принципов ведения боевых действий

Российское вторжение в Украину обернулось гибелью и немыслимыми страданиями мирных жителей, разрушениями школ, больниц и жилых домов.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. На прошлой неделе она со своими коллегами посетила украинские города, которые до конца марта были оккупированы вооруженными силами России. Люди рассказывали об убитых, пропавших без вести и изнасилованных родственниках, соседях и друзьях.

– Сегодня 76-й день с тех пор, как Российская Федерация напала на Украину. Это – 76 дней разрушений жизней людей, а также городов, больниц, школ и домов, – заявила Матильда Богнер.

Большое число жертв свидетельствует о нарушении принципов ведения боевых действий

Возглавляемая ею Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине документирует все нарушения международного гуманитарного права и прав человека, совершенные после 24 февраля. Многие из поступающих обвинений «могут быть приравнены к военным преступлениям».

– Большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений и повреждений гражданских объектов убедительно свидетельствуют о нарушении принципов, регулирующих ведение боевых действий…, – сказала глава Миссии.

Душераздирающие рассказы пострадавших

На прошлой неделе Матильда Богнер с другими членами Миссии посетила 14 городов Киевской и Черниговской областей, которые до конца марта были оккупированы вооруженными силами России. Люди, по ее словам, рассказывали об убитых, раненых, задержанных и пропавших без вести родственниках, соседях и друзьях. В Макарове российские вооруженные силы обстреляли семью из пяти человек, когда люди пытались уехать с соседями на машине. К сожалению, в живых осталось только двое.

В селе Яхидное Черниговской области члены ооновской Миссии встретили 70-ти летнего мужчину, который провел 24 дня в подвале местной школы. Со слезами на глазах он рассказал им о том, как делил комнату площадью 76 квадратных метров со 138 людьми, самому младшему из которых было всего два месяца. Пространство было настолько тесным, что мужчине приходилось спать стоя. Он привязывал себя к деревянным перилам, чтобы не упасть.

Другой человек из Бучи рассказал экспертам ООН о том, что каждый раз, когда он выходил из дома за едой и водой, он не был уверен, что вернется назад живым.

Убийства мирных жителей могут быть квалифицированы как военные преступления

Члены Миссии собрали информацию о том, что в Буче и других населенных пунктах к северу от Киева, которые были оккупированы российскими вооруженными силами, были убиты более 300 мужчин, женщин и детей. Эксперты опасаются, что эти цифры будут расти по мере посещениями ими других областей Украины.

Всего на сегодняшний день Миссия ООН собрала подтверждения о том, что 3381 мирных жителей были убиты и 3680 получили ранения. Речь идет о жертвах по всей стране с начала вооруженного нападения Российской Федерации. Фактические цифры могут быть гораздо выше. Члены Мониторинговой миссии работают над подтверждением каждого инцидента.

– Каждая гибель мирного жителя – это трагедия. В зависимости от обстоятельств убийство даже одного гражданского лица или бывшего комбатанта может быть квалифицировано как военное преступление, поскольку они подлежат защите в соответствии с международным гуманитарным правом, – сказала Матильда Богнер.

Разрушения школ, больниц и целых деревень и городов

Глава Мониторинговой миссии ООН рассказала о широкомасштабных разрушениях и о том, что «вооруженные силы с обеих сторон используют школы в качестве своих баз и размещают вблизи школ тяжелую военную технику».

– Приведу цитату женщины из села Ягидное Черниговской области: У нас была такая красивая спокойная деревня, все посадили цветы, наши дома были опрятными. Сейчас все разрушено. Кто будет все это восстанавливать? — отметила глава Миссии.

Матильда Богнер рассказала, что во многих украинских городах, которые она посетила, были разрушены школы, больницы, частные дома и многоэтажные жилые дома. Миссия задокументировала разрушения или повреждения сотен образовательных и медицинских учреждений.

– Мы с обеспокоенностью отмечаем, что получили информацию о том, что во многих районах вооруженные силы с обеих сторон используют школы в качестве своих баз и размещают вблизи школ тяжелую военную технику, – сказала эксперт ООН. По ее словам, по всей Украине в результате боевых действий повреждены не менее 50 христианских, иудейских и мусульманских культовых сооружений.

В районах, охваченных интенсивными боевыми действиями люди умирали из-за того, что не могли получить доступ к медицинской помощи. Например, в селе Яхидне членам Миссии ООН рассказали о 10 пожилых людях, которые умерли в школьном подвале.

Изнасилования

В Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине продолжают поступать сообщения «об изнасилованиях, в том числе о групповых, попытках изнасилования, принуждениях к обнажению, угрозах сексуального насилия в отношении гражданских женщин и девочек, мужчин и мальчиков».

– Во время моего недавнего визита в города к северу от Киева мы задокументировали ряд случаев сексуального насилия. В одном городе, который мы посетили, женщина была изнасилована и, как утверждается, убита русским солдатом. Затем тот же солдат попытался изнасиловать ее соседку. Вмешался муж этой женщины, в него выстрелил солдат и позже ее муж скончался, – рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В целом, как отметила Матильда Богнер, жертвы сексуального насилия, их семьи и друзья неохотно говорят о случившемся из-за боязни стигматизации.

– Необходимо с пониманием относиться к такому отношению к случившемуся жертв, обычно женщин и девушек. Со временем масштабы этих нарушений станут более ясными, – подчеркнула представитель ООН.

Незаконные задержания; ненадлежащее обращение с военнопленными

Матильда Богнер рассказала о том, что Миссия задокументировала несколько случаев задержания российскими вооруженными силами мирных жителей, в основном молодых мужчин. Их якобы переправляли в Беларусь, а затем в Россию, где их помещали в следственные изоляторы.

Представитель ООН сообщила также о ненадлежащем обращении с военнопленными со стороны украинских вооруженных сил.

– Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании без связи с внешним миром вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих к российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам. Мы продолжаем просматривать видеоролики, демонстрирующие бесчеловечное обращение, в том числе принуждение заключенных с обеих сторон к заявлениям, извинениям и признаниям, а также другие формы унижения, – сказала Матильда Богнер.

Это, по ее словам, нарушает основополагающие нормы международного гуманитарного права. Она призвала Украину и Россию оперативно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными.

Представитель ООН подчеркнула, что «командиры должны давать комбатантам четкие инструкции по защите гражданских и бывших солдат», четко запретить им убийства, жестокое обращение и произвольное задержание таких лиц, а тех, кто не выполняет такие требования, привлекать к ответственности.

– Лучший способ покончить с нарушениями, которые мы документировали, — это прекратить боевые действия, – сказала глава Мониторинговой миссии ООН. Однако, пока они продолжаются, стороны, по ее словам, должны делать все для защиты гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры.