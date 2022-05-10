 

Создана нейросеть, способная распознавать высоту деревьев

10.05.2022, 22:02, Разное
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Определение высоты деревьев является крайне важной задачей, так как этот показатель отвечает за поглощение углекислого газа растением и охлаждение поверхности планеты.

Специалисты из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая позволила точно определять высоту деревьев с помощью космических лазерных методов сканирования.

Для обучения нейронной сети воспользовались 250 тысячами фотографий, полученных с аппаратов миссии Copernicus Sentinel-2, которые запустили ученые из Европейского космического агентства. Искусственный интеллект продемонстрировал эффективность работы и помог определить, что наиболее высокие деревья произрастают вблизи экватора.



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