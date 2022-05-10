Мнение: Как быть с гвоздями

А ведь так и непонятно, что теперь России делать с гвоздями, о которых говорила «второй человек в государстве» Матвиенко. Помните, она тут громко посетовала, что в России «даже своих гвоздей не производят»? О теме пару дней поговорили и забыли, но, возможно, дело не только в легкомыслии публики – причина глубже. Скорее всего, ненароком спикерша зацепила одну из ключевых и самых болезненных для РФ проблем в экономике – проблем, вообще не имеющих сколь-нибудь очевидного решения.

Формулировка простая: как России развивать свое производство базовых товаров, если почти любое собственное ее производство будет нерентабельным?

Гвозди тут хороший пример. Я уже писал, что причиной отсутствия в РФ собственных гвоздей является не какая-то злокозненность российских предпринимателей, а простой расчет: дело в том, что гвозди, которые можно купить за рубежом (читай – в Китае), тупо дешевле. Соответственно, производить их в России было невыгодно: кто ж будет покупать дороже, если есть то же самое, но дешевле? Соответственно, в России кое-как производили гвозди и прочие метизы только несколько оставшихся с советского времени заводов, на станках, которым по 50-60 лет, раздолбанных, дышащих на ладан, с рабочими, которым тоже по 60-70 лет – и все это крутилось только за счет полного отсутствия амортизации и обновления и вообще каких бы то ни было капитальных затрат, «пусть работает, пока не сдохнет».

Но теперь-то что делать? Вроде как Матвиенко поставила задачу – возродить отечественное гвоздестроение. Потому что санкции, из Китая доставлять товары тоже становится все сложнее и сложнее, логистика подводит и т.п. Значит – что?

Тут и загвоздка с этими гвоздями. Если строить новый завод, первая проблема – где взять для него оборудование: ведь нас везде забанили, а своего станкостроения в России практически нет.

Но дело даже не в этом. Допустим, станки где-то раздобыли, заводы построили – им надо будет как-то «отбиваться». Допустим, срок окупаемости на «пустом» рынке (если, как и все, импорт гвоздей тоже будет прикрыт) составит минимум – 5 лет. Кто захочет рискнуть своим капиталом?

Никто. И причина понятна – никто же не знает, как надолго эти санкции и вообще изоляция. А может, через год или два всё закончится, экономические отношения с миром восстановятся – и, значит, в Россию снова пойдет импорт, то есть, среди прочего, те же дешевые гвозди. И каково ж будет нашему предпринимателю, построившему с иголочки новенький завод? Он вылетит в трубу.

А почему иностранный завод в том же Китае способен делать гвозди намного дешевле – настолько, что даже затраты на их ввоз в Россию не делают их дороже российских? Ответ простой: во-первых – климат (см. книгу Паршева «Почему Россия не Америка», там все подробно расписывается). Ну и кроме этого – объемы. Китайские заводы уже поставляют продукцию сразу на весь мир, у них огромные партии, и, следовательно, они могут ставить самые низкие цены. Российский завод будет работать только на Россию, на гораздо меньший рынок, его выпуск будет меньше, соответственно и цены выше.

Построить в России ОГРОМНЫЙ гвоздевой завод, сразу с прицелом на мировой рынок? Тоже не выход: во-первых – опять смотри Паршева, стартовые условия хуже, китайский завод находится в лучшей климатической зоне и за счет этого имеет ценовой гандикап. Но еще хуже то, что на сегодня Россия – под санкциями, то есть на мировой рынок ей выйти просто никто не даст. И тут вступит в силу другое, противоположное по смыслу соображение: а что, если санкции с России еще долго не снимут? Тогда завод, сделанный с расчетом «завалить мировой рынок», будет производить СЛИШКОМ много гвоздей для одной маленькой РФ, то есть – будет работать на склад.

То есть строить с размахом «на весь мир» тоже никто не будет – тоже есть огромный риск не окупиться и в итоге разориться. Получается, что ни маленький, ни большой завод гвоздей в России строить никто не будет – слишком рискованно, дураков нет.

Этот текст на самом деле – не о гвоздях, гвозди тут только как пример. Вместо гвоздей можно подставить практически ЛЮБОЙ товар. Матвиенко, сама того не ведая, затронула то, о чем в России вообще никто не хочет подумать – слишком уж безнадежно всё выглядит и на первый, и на второй, и на пятый взгляд. Смысл в том, что в условиях открытой экономики в России ПОЧТИ ВСЁ, кроме сырья, производить невыгодно. Просто потому, что на мировом рынке всегда найдется то же самое, но дешевле – и это «то же самое» быстро найдут, начнут поставлять – и этот импорт убьет отечественное производство того же самого.

Мы помним рецепт Паршева, который всю эту картину нам описал еще в 1999 году – он утверждал, что единственный выход – закрыть экономику, устроить автаркию. Беда в том, что автаркия тоже не спасет – в ней всё будет дико дорого и все равно скудно, это будет не жизнь, а выживание, причем без каких-либо надежд на улучшение. Этакая «КНДР навсегда» – только еще гораздо севернее, в еще более убогом и холодном климате.

Сейчас мы с этим столкнемся напрямую: все производства станут один за другим вставать (из-за отсутствия поставок гвоздей и иных комплектующих, а также ремонта), но при этом никаких новых – по описанным выше причинам – не будет появляться. Капитал, не находя себе применения в РФ, все равно, на любых условиях, «хоть тушкой, хоть чучелом» – будет стремиться бежать из России. Как мы нефть сейчас продаем: скидка 30%, хорошо – 50%, только возьмите!!

А самый главный прикол в том, что все отечественные предприниматели, включая «олигархов» – это давно знают. Как и Путин. Они давно оставили любые попытки «развивать Россию», поскольку именно в этой среде господствующим является представление, что затевать любые чисто предпринимательские проекты в РФ, ПОМИМО ТОРГОВЛИ – бессмысленно и нерентабельно.

А вы говорите – гвозди… Гвозди мы будем делать из пламенных большевиков – больше их взять будет неоткуда.