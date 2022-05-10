Старуха в голубом кардигане – Личное мнение

Первое, что я услышала в новом мире, — это дружелюбно-нейтральное: «Здравствуйте, Вика».



Фото: istockphoto.com

У моей кровати сидела холёная, прямая старуха в голубом кардигане и улыбалась.

Почему-то подумалось: голубой — цвет молодых, но старухе он однозначно идёт. Глаза её, хоть и смотрят на этот мир давно и видели в нём много всего, не выцвели, не застирались, не утратили живого интереса к происходящему вокруг.

В данный момент этим самым происходящим вокруг была я: Вика Одинцова, тридцати восьми лет от роду. Жена. Мать. Дочь. Экономист. Впрочем, последнее, наверное, не существенно.

А вот муж, сын, дочь, родители — они же там все с ума сходят!

– Вы позвонили моему мужу? Он знает, что со мной всё в порядке? — выдавила из себя я, чувствуя как беспокойство за родных сдавливает горло железной перчаткой.

– Вика, вы умерли, — спокойно и даже немного ласково ответила старуха, погладив меня по руке холодными, костлявыми пальцами с безукоризненным маникюром.

– В смысле? Вы издеваетесь? — я отдёрнула руку и закричала — Позовите врача! Сейчас же!

– Вика, вы не выжили в той аварии. Врачей здесь нет. Здесь только вы. И я.

– Что за бред? Кто вы?! — орала я, обезумев от страха и злости.

Страха — от того, что я вдруг как-то сразу поняла: старуха говорит правду, и меня действительно больше нет. Злости — по этой же самой причине: меня больше нет.

Это ошибка! Почему я?! Я должна — просто обязана! — быть. Понимаете?!

В том мире, где есть муж, сын, дочь, кот, собака, меня больше нет. Есть лужайка, забор, планы на выходные и обязательства по кредитам. Есть вера в Бога и сомнения в Его существовании. Есть радость жизни и страх перед смертью. Есть надежды и их крушения, разочарование в одних людях и очарование другими. Всё это есть. Но меня-то самой во всём этом больше нет!

Меня. Там. Нет.

Я же не успела! Бабка, я не успела, старуха ты проклятая!

– Вика, я понимаю: вы хотите вернуться. Многие хотят.

– Да, хочу! Очень хочу! Могу?

Меня заколотило от паники, что не могу, и надежды: «А вдруг сжалится?»

– Я готова на всё! На ад. На вечные муки. На сковороду. На душу в обмен! Только верните меня назад!

Я зарыдала так, как не рыдала никогда прежде.

– Только верните меня назад! Только верните назад.

– Ты в порядке? Зайчик, что с тобой? Сон приснился? — Макс гладил меня по плечу, и я никогда не любила его больше, чем в тот момент. — Что ты не успела?

– Не успела понять главное. Сказать — главное!

Макс прижимал меня к себе, а я — впервые за все свои 38 лет — не просто понимала, но каждой клеткой чувствовала, что в жизни главное: сам факт её наличия. У меня и у всех, кого люблю.

Какой же страшный, какой же дурацкий, какой же нужный сон.

Я закрыла глаза, прижалась к Максу и сказала: «Как же сильно я тебя люблю».

Когда я их открыла, передо мной сидела всё та же старуха в голубом кардигане и улыбалась. На её коленях лежала брошюра под названием «Назад пути нет».

– Здравствуйте, Вика, — сказала старуха и взяла в руки брошюру.

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