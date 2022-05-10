 

Умер первый президент Украины

10.05.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В возрасте 88 лет умер первый президент Украины Леонид Кравчук после продолжительной болезни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на родственников политика.

«Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».

Леонид Кравчук стал первым главой независимой Украины, занимая пост с 1991 по 1994 годы. В декабре 1991 года подписал с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

После президентского срока Кравчук был народным депутатом Верховной рады.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Тупицкий заявил, что его сегодня ждет “публичное шоу” в аэропорту

27.11 / “Талантище!”. Седокова показала своего мужа в работе

01.05 / Роспотребнадзор указал самый заразный подвид коронавируса

03.11 / “Пристает ко всем”, “Испанский стыд”. В сеть попало видео пьяной Волочковой из ресторана в Турции

20.02 / Хуснуллин назвал причину роста стоимости жилья

28.09 / Ереван заявил об ожесточенных боях на севере и юге Карабаха

12.03 / Нардеп Богуцкая прокомментировала интервью информатора НАБУ Bellingcat по “вагнергейту”

14.11 / Коронавирусом в мире заразились более 53,3 млн человек

27.08 / Названы сроки окончания ремонта после протечки в Третьяковской галерее

18.02 / Украинская бобслеистка Гунько на Олимпиаде сдала положительный допинг-тест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика