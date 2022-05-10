Умер первый президент Украины

В возрасте 88 лет умер первый президент Украины Леонид Кравчук после продолжительной болезни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на родственников политика.

«Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские новости».

Леонид Кравчук стал первым главой независимой Украины, занимая пост с 1991 по 1994 годы. В декабре 1991 года подписал с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

После президентского срока Кравчук был народным депутатом Верховной рады.

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