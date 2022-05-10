 

США начали поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17

10.05.2022, 21:30, Новости дня
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США начали во вторник отправлять на Украину вторую партию вертолетов российского производства Ми-17, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Из этих дополнительных 11 Ми-17… первый отправляется сегодня», – сказал он на брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

Отметим, речь идет о машинах, которые США ранее закупали у РФ для афганских военных. В первую партию входили пять вертолетов.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ назвала незаконными планы передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, ранее поставленных Афганистану. Речь тогда шла о вертолетах Ми-17В5 и Ми-8МТВ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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