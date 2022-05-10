 

Маск назвал блокировку Трампа в Twitter ошибкой

10.05.2022, 21:30, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск назвал «ошибкой» блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и сообщил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.

«Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка… я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», – сказал предприниматель на конференции Financial Times, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент планирует использовать собственную соцсеть Truth.

Напомним, Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.

После стало известно, что бизнесмен потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter. Позднее Маск объявил, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей.

СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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