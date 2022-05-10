 

Аура, зебра, пейсли и другие модные принты на весну для тех, кому надоели цветочки

10.05.2022, 21:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из года в год не выходят из моды вещи с растительными принтами. И хотя это актуальный беспроигрышный тренд, но он подходит далеко не всем. Тем, кому нравится максимализм, он может показаться скучным, а кому по душе минимализм — слишком пестрым и кричащим. Рассматриваем альтернативные варианты одежды с рисунком.

Пейсли

Такой принт появился в семидесятые годы прошлого века. Он устойчиво ассоциируется с хиппи, а по нынешним временам прекрасно интегрировался в стиль бохо.

Одежда с таким рисунком удачнее всего сочетается с классическими джинсами.

Абстракция

Геометрические фигуры, растительные орнаменты, этнические узоры — это далеко не полный список возможных принтов на одежде. Вы наверняка упустили из виду вещи с абстрактными композициями.

А ведь они смотрятся очень эффектно даже при совмещении двух оттенков.

Анималистичный принт

Было время, когда одежда с анималистичным рисунком считалась верхом безвкусицы. Сейчас отношение к таким вещам изменилось.

Вы можете выбирать одежду с принтом «зебра» или «леопард», например. Это самые актуальные варианты из анималистичных рисунков.

Клетка

В моде также вещи с рисунком в клетку. Вы можете выбирать квадратики любого размера: от крупных до мелких наподобие «гусиной лапки». Если хотите казаться стройнее, то отдавайте предпочтение второму варианту.

Очень стильно и женственно смотрятся платья с рисунком в мелкую клетку. Когда будете выбирать обувь, то берите что-то нейтрального цвета.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Аура

Очень оригинальный рисунок с разводами, напоминающими свечение ауры, актуален в сезоне весна-лето 2022 года. Цветовая гамма — на ваше усмотрение. Если хотите что-то яркое и нарядное, то присмотритесь к одежде желто-оранжевых оттенков.

Пэчворк

Пэчворк — это техника сшивания лоскутов для создания любого изделия из текстиля, будь то одежда, пододеяльник и так далее. В нынешнем сезоне актуален принт, создающий иллюзию такой техники. То есть вещь является цельной, а не сшитой из кусков, но визуально разделена на отдельные сектора разных цветов. Очень стильно смотрятся платья с таким принтом.

Полоски

Геометрический принт не сдает своих позиций: с разными сезонами меняется лишь концепция. Например, недавно был в моде рисунок с вертикальными полосами. Сейчас на смену такому принту пришла одежда с горизонтальными полосами. Актуальными являются как морские тельняшки (где наблюдается чередование синего или голубого с белым), так и вещи с полосками разных цветов и размеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Барановская поделилась мнением по поводу секса на первом свидании

19.05 / Искусственный интеллект помог найти более 200 перспективных катализаторов из одноатомных сплавов

12.03 / Осторожно, Барби: куклы-худышки могут ухудшить восприятие своего тела у девочек

30.06 / Скользкая дорожка Плющенко

31.12 / Сколько развитых цивилизаций может существовать в Млечном пути?

01.11 / Экс-замначальника СИЗО-3 Красноярского края стал директором средней школы в Ачинске

22.04 / Мало никому не будет – Личное мнение

10.03 / Обычная вода помогает снизить кровяное давление

26.08 / На Москву обрушился мощный ливень: затоплены улицы и музей

30.12 / Светлана Камынина о том, как добиваться своих целей, эффективном средстве от стресса и новом сериале “Настя, соберись!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика