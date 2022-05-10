Аура, зебра, пейсли и другие модные принты на весну для тех, кому надоели цветочки

Из года в год не выходят из моды вещи с растительными принтами. И хотя это актуальный беспроигрышный тренд, но он подходит далеко не всем. Тем, кому нравится максимализм, он может показаться скучным, а кому по душе минимализм — слишком пестрым и кричащим. Рассматриваем альтернативные варианты одежды с рисунком.

Пейсли

Такой принт появился в семидесятые годы прошлого века. Он устойчиво ассоциируется с хиппи, а по нынешним временам прекрасно интегрировался в стиль бохо.

Одежда с таким рисунком удачнее всего сочетается с классическими джинсами.

Абстракция

Геометрические фигуры, растительные орнаменты, этнические узоры — это далеко не полный список возможных принтов на одежде. Вы наверняка упустили из виду вещи с абстрактными композициями.

А ведь они смотрятся очень эффектно даже при совмещении двух оттенков.

Анималистичный принт

Было время, когда одежда с анималистичным рисунком считалась верхом безвкусицы. Сейчас отношение к таким вещам изменилось.

Вы можете выбирать одежду с принтом «зебра» или «леопард», например. Это самые актуальные варианты из анималистичных рисунков.

Клетка

В моде также вещи с рисунком в клетку. Вы можете выбирать квадратики любого размера: от крупных до мелких наподобие «гусиной лапки». Если хотите казаться стройнее, то отдавайте предпочтение второму варианту.

Очень стильно и женственно смотрятся платья с рисунком в мелкую клетку. Когда будете выбирать обувь, то берите что-то нейтрального цвета.

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Аура

Очень оригинальный рисунок с разводами, напоминающими свечение ауры, актуален в сезоне весна-лето 2022 года. Цветовая гамма — на ваше усмотрение. Если хотите что-то яркое и нарядное, то присмотритесь к одежде желто-оранжевых оттенков.

Пэчворк

Пэчворк — это техника сшивания лоскутов для создания любого изделия из текстиля, будь то одежда, пододеяльник и так далее. В нынешнем сезоне актуален принт, создающий иллюзию такой техники. То есть вещь является цельной, а не сшитой из кусков, но визуально разделена на отдельные сектора разных цветов. Очень стильно смотрятся платья с таким принтом.

Полоски

Геометрический принт не сдает своих позиций: с разными сезонами меняется лишь концепция. Например, недавно был в моде рисунок с вертикальными полосами. Сейчас на смену такому принту пришла одежда с горизонтальными полосами. Актуальными являются как морские тельняшки (где наблюдается чередование синего или голубого с белым), так и вещи с полосками разных цветов и размеров.