Мнение: Кто здесь плохие парни, массовая мобилизация и удалённые воспоминания

1. Репортажи со спецоперации всё больше напоминают вот это пророческое видео — особенно ту их часть, где показывают портреты Гитлера на стенах и черепа с крыльями на униформе. На таком фоне особенно умиляют комментаторы, которые одновременно и горячо поддерживают бандеровцев, и гневно называют нас с вами «русскими фашистами».

https://www.youtube.com/watch?v=9RYovF-wVwU

2. На дворе 10 мая, после парада 9 мая прошли сутки. Теперь уже окончательно: предсказания британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что в день праздника в России будет объявлена массовая мобилизация, не сбылись.

Впрочем, от джентльменов ничего другого мы и не ждали. Но зачем же тему мобилизации с таким упоением стали раскручивать в Рунете, причём не только оппозиционеры-прозападники?

Во-первых, прежде чем объявлять «массовую» или «всеобщую» мобилизацию, логично провести мобилизацию частичную. Но у нас пока в зону СВО даже добровольцев, насколько можно понять, пускают очень ограниченно. Какие уж тут массовые мобилизации.

Во-вторых, помимо чисто военных действий идёт война экономик, война на истощение. Подрывать экономику России всеобщей мобилизацией трудовой силы было бы глупо.

3. Корпорация Эппл будет удалять с телефонов пользователей воспоминания, связанные с войной и Холокостом. Всё, что связано с концлагерями, домом Анны Франк, фабрикой Шиндлера и прочим неполиткорректным, о чём после начала спецоперации на Западе усиленно пытаются забыть:

https://www.ferra.ru/news/apps/iphone-budet-udalyat-vospominaniya-svyazannye-s-voinoi-i-kholokostom-30-04-2022.htm

Гениальный Оруэлл предсказал и это.

Нынче, к примеру, в 1984 году (если год – 1984-й), Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остазией. Ни публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Остазией всего четыре года. Но знал украдкой – и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо…

Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется «покорение действительности»; на новоязе – «двоемыслие»…

* * *

Уинстон набрал на телеэкране «задние числа» – затребовал старые выпуски «Таймс»; через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи Старший Брат предсказал затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац речи Старшего Брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или, опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Не далее как в феврале министерство изобилия обещало (категорически утверждало, по официальному выражению), что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить.