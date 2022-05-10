Эксперты рассказали об опасности пластиковых стаканчиков

Научные сотрудники Национального института стандартов и технологий рассказали, что пластиковые стаканчики для холодных и горячих напитков могут быть крайне опасными для здоровья человека. Все дело в том, что при взаимодействии с теплой жидкостью они выделяют триллионы частиц микропластика.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что многие пластиковые одноразовые изделия покрыты тонкой пленкой из полиэтилена низкой плотности, являющегося основным источником наночастиц пластика.

Для доказательства своей гипотезы об опасности пластиковой посуды эксперты провели эксперимент. Они воздействовали на стакан горячей водой на протяжении 20 минут. Затем с помощью метода, используемого для определения частиц в атмосфере,было определено, что в жидкости находилось несколько триллионов наночастиц пластика размером от 30 до 80 нанометров.