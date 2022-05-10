 

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

10.05.2022, 20:31, Разное
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Многие европейские бренды ушли из России, а отечественные подняли цены. Тем временем китайские интернет-магазины предлагают большой ассортимент. Певица Валерия наверняка одевается не там, но альтернатива ее роскошным нарядам все-таки есть.

В прошлом году артистка появилась на светском мероприятии в серебряном платье из пайеток. Ультрамодный образ легко повторить, потратив на него меньше 1000 рублей.

На просторах китайских сайтов есть целый арсенал блестящих платьев. Например, такое мы нашли по цене в 908 рублей. Оно не мешковатое, как у певицы Валерии, и отлично подчеркивает фигуру. Да еще и доставка бесплатная!

Есть позиции и подороже. Данный товар мы обнаружили за 1249 руб. с учетом доставки. Но это без скидочных купонов. Новым покупателям его предлагают заказать за смешные деньги. Платье универсально — и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Бонус. Если вы не обладаете белокурой шевелюрой и короткими волосами, можно приобрести парик за 911 рублей. Сердито, зато доступно: никаких трат на салоны красоты и экономия времени. Будете почти как певица Валерия. Попытка не пытка.



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