 

Международная картографическая ассоциация уберёт Россию с карты мира

10.05.2022, 20:31, Разное
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На ежегодном съезде Международной картографической ассоциации в швейцарском Берне принято решение убрать Российскую Федерацию со всех глобусов, атласов и карт мира.

Предложение внёс непосредственно президент ассоциации — американец Тим Трейнор. Оно было принято единогласно и вступит в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что нынешняя территория РФ будет отмечена как «нейтральная» — без указания населённых пунктов и границ и содержать исключительно физические объекты: горы, реки, озёра.

Все спорные территории на карте будут отданы тем государствам, которые на них претендуют. По словам собеседника редакции, из-за этого решения на съезде поругались представители Польши и Украины.

Также сообщается, что типографии, нарушившие новое правило, будут лишены лицензии на публикацию карт мира, а их собственные страны также могут быть удалены с карт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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