Мнение: Корона-кровопийца

Шаги в красном поле увеличивают вашу территорию и ваше влияние, а шаги мимо красного поля (КП) сокращают.

В любовных отношениях клетки красного поля вам открывает вторая сторона.

Обычно красное поле вам открывается, когда вас приглашают делать шаг.

Даже нечистая сила, по поверьям, не может войти в дом человека без приглашения.

Это самый простой способ увидеть КП в отношениях: ориентироваться на спонтанное приглашение другого.

Спонтанное приглашение – это такое, которые сделано человеком не под давлением обстоятельств и ваших щипцов, а из-за его влечения.

Надо понимать, что спонтанное приглашение всегда почти сопровождается собственными шагами человека.

Если у человека остались еще клетки красного поля, которое открыли ему вы, а он стоит на месте и приглашает вас, то это либо формальность, либо приглашение под щипцами, либо хитрость. В большинстве случаев отзываться на такие приглашения для вас не выгодно.

Красивая динамика – это когда люди симметрично открывают друг другу клетки красного поля, сближаются в красном поле и образуют новый андрогинный организм – пару. Пара – очень сильный организм, куда сильней чем индивид, пара не только способна размножаться, но и способна действовать сообща, эффективно и автономно. Это та самая ячейка общества – маленькая, но сильная группа из двух человек, которая вскоре станет тремя или более.

Все законы красного поля, которые я описываю в блоге, интуитивно понятны и логически очевидны, но из-за множества искажений большинство людей их не только не видят, но и не верят, когда узнают.

Например, закон взаимности шагов.

При всей гендерной разнице и Ж=2М шаги все-таки взаимны. Если женщина не отвечает на шаги мужчины и тем более если мужчина не отвечает на женские шаги, такие шаги мимо красного поля.

Интуитивно это понятно, ответные шаги подтверждают взаимность, без которой не возможен баланс, но несмотря на логику многие люди отрицают этот закон.

Это происходит из-за короны, цель которой не создание пары, а “подъем самооценки” и бесплатный кайф. Корона появилась в эволюции людей как ментальный вирус, подменяющий реальное развитие иллюзией развития, как коронавирус использует механизм имитации строительства белков. Из-за хорошего воображения на фоне плохого самосознания людям стала доступна функция: получать удовольствие как награду не за результат, а за иллюзию.

Вмешиваясь в объективные законы поля, корона везде отклоняет людей от цели. Корона создает фермы из людей, которые ее вскармливают, растят и распространяют.

И логичный закон взаимности шагов она тоже отрицает.

Корона уверяет, что от такого сокровища как вы любое количество шагов – счастье и, если второй не отвечает взаимностью, он в шоке от радости или не верит счастью своему.

В другое время корона может уверять, что делать ответные шаги вам совсем не обязательно, можно стоять на месте и только принимать ухаживания другого.

Та и другая позиции связаны. Если сокровище помнит, как без устали бегал за кем-то и горел, он уверен, что и другой рад побегать за ним. Некоторые сокровища даже думают, что сама по себе беготня растит любовь и надо дать возможность человеку поунижаться, чтобы он больше ценил. И потом, оказавшись в роли бегающего за кем-то, они полагают, что второй их просто “садирует”, чтобы усилить их страсть, шалун.

Отношения сокровищ часто напоминают извращенный БДСМ. Извращенный, потому что даже БДСМ может быть кое-как вписан в красное поле, если это “игра на грани” двух взрослых, сознательных людей. Тогда как извращенный БДСМ – это не игра, а реальные разрушения и саморазрушения посредством короны-кровопийцы.

Корона-кровопийца – это когда человек питает свою корону страданиями другого человека.

Обычная корона питается всяким мусором: вытянутыми щипцами признаниями, формальными комплиментами, фантазиями, чем-то бестолковым, но позитивным, а корона-кровопийца питается негативом другого человека, его реальными и воображаемыми страданиями от любви.

Если вам кажется, что, мучаясь, человек все лучше осознает вашу значимость, вашу ценность, если вы испытываете стремление наказывать любимого человека, чтобы дать ему осознать вашу роль в его жизни, если вы и сами ощущаете, насколько страдания делают фигуру человека важной для вас, значит корона-кровопийца вас колонизировала.

Это очень опасная корона, вырастая, она способна деформировать связь человека и коллективного бессознательного, вырвать человека с корнем как сорняк.

Эта корона переворачивает с ног на голову ненависть и любовь, стирает разницу между ними, подменяет влечение садомазохизмом, а благо и зло превращает в абстракцию.

Проверьте, есть ли у вас корона-кровопийца, задав себе семь вопросов.

1. Страдания делают любовь сильнее?

2. Ревность освежает чувства?

3. Без конфликта секс теряет остроту?

4. Вынос мозга увеличивает страсть?

5. Мужчины любят стерв?

6. Женщины любят плохих парней?

7. Запретный плод слаще?

Даже один ответ “да” означает, что корона-кровопийца в вас присутствует и может стать больше в любой момент.

Чем больше ответов “да”, тем сильней ваша корона-кровопийца, даже если она притворяется спящей.

К сожалению, все ответы “нет” не означают, что короны-кровопийцы у вас нет, она может быть спрятана за белым пальто и плохой рефлексией.

Зато приведенные мною семь вопросов – неплохой тренажер для избавление от короны-кровопийцы.

Тренажер этот работает так.

На каждый вопрос существует аргументированный отрицательный ответ.

Если при чтении этот ответ не кажется вам убедительным, вы должны перечитывать этот ответ и анализировать его, пока не увидите его логику и прозрачность.

С каждым отвоеванным у короны-кровопийцы вопросом она будет становиться меньше.

1. Страдания делают любовь сильней?

Страдания могут притягивать фокус к любви, но сильней любовь они не делают. Страдания могут не влиять на силу любви, если эти страдания доставляет не сам любимый. И страдания всегда уменьшают любовь, если страдающий осознает, что любимый делает ему больно.

Иллюзия, что страдания усиливают любовь возникает из-за короны-кровопийцы, которая позволяет считать, что агрессия – это форма влечения. Люди в такой короне без самоуважения находят привлекательной идею, что отдельность другого человека конфликтует с любовью и вызывает желание разрушить его автономию, сделать его частью себя. Именно поэтому уничтожение чужой суверенности кажется им настоящей любовью, но это любовь к материи, а не к человеку.

2. Ревность освежает чувства?

Как и другие страдания ревность может притягивать фокус к любви, помещать любовь на фронт сознания. Однако сила любви от ревности снижается, поскольку подрывается доверие.

Иллюзия, что ревность освежает чувства, возникает у тех, кто путает любовь и страх потери или любовь и жажду победы над соперником. Страх потери от ревности может стать больше, но это не прибавляет силы любви. Наоборот, уважающий себя человек, увидев сомнения партнера в любви и его влечение к другому человеку, захочет отступить на шаг назад в более безопасное для себя пространство.

3. Конфликт не делает секс острей?

Острота возникает из-за подключения к сексу других эмоций, например того же страха потери, той же ревности. Сами по себе острые эмоции могут добавлять сексу остроту, но это как взбадривать уставший мозг сигаретами и крепким кофе. По итогу это снижает мотивацию быть вместе, особенно нерешенный конфликт, и собственно сексуальные стимулы это не делает больше.

4. Вынос мозга увеличивает страсть?

На этот вопрос положительно отвечают только безнадежные рапаны.

Вынос мозга утомляет, раздражает, прессует, грузит, достает и никак не может увеличивать страсть.

Иногда страсть увеличивается вопреки выносу мозга, благодаря совсем другим обстоятельствам.

Но чаще вынос мозга разрушает страсть быстро и подчистую, поскольку вместо притягательного образа создает отталкивающий.

5. Мужчины любят стерв?

Стервами любят считать незаинтересованных женщин с большой любовной ОЗ, за которыми гоняются мужчины в коронах Победителя.

Такие обычно привлекают внимание наблюдателей именно благодаря парадоксу: их любят те, кого они нет.

Однако таких женщин любят совсем не за то, что они не заинтересованы, всегда есть иллюзия, что они заинтересованы или скоро заинтересуются. Причина их любви – их достоинства, которые позволяют не обращать внимания самоуверенным мужчинам на отсутствие взаимности.

6. Женщины любят плохих парней?

По аналогу с женщинами-стервами плохими парнями часто называют тех, кто не любит женщину, а она влюблена благодаря своей короне и иллюзии, что ее все-таки любят, но парень – плохой.

Иногда плохие парни – это дерзкие нон-конформисты, это может быть привлекательно для инфантильных женщин, которые мечтают от бунте и верят в то, что дерзость и наглость позволяют отжать у других больше благ. Имея такого парня, женщина словно обретает оружие в борьбе за территорию.

Женщины, уважающие традиции и законы, не испытывают к нон-конформизму мужчин симпатию.

7. Запретный плод слаще?

Запретный плод кажется слаще только жадным слепым девочкам из того анекдота, которые уверены, что если им что-то нельзя, то это самое вкусное и “себе захапали”.

То есть при враждебном отношении ко всем правилам и запретам, возникает бунт и такой бунт делает все запретное привлекательным.

Это признак инфантилизма и эгоцентризма.

В нормальной ситуации привлекательность плода обратно пропорциональна его запретности, поскольку взрослый человек фокусируется на доступных целях.

Принцип работы тренажера понятен?

Рассматривая каждый из вопросов, вы можете обнаружить свои уязвимости для короны-кровопийцы.

Поделитесь самонаблюдениями при ответах в комментариях.