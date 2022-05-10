 

Мнение: Цветочная стена

10.05.2022, 20:15, Разное
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Несмотря на запреты и угрозы, жители Таллина собрали у Бронзового солдата целую стену из цветов.

Источник: Colonel Cassad



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