Мнение: Цветочная стена
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Несмотря на запреты и угрозы, жители Таллина собрали у Бронзового солдата целую стену из цветов.
—
Источник: Colonel Cassad
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Несмотря на запреты и угрозы, жители Таллина собрали у Бронзового солдата целую стену из цветов.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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