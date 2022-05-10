Врио главы республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.
Приказ подписан 10 мая, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее губернатор Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что покидает должность в связи с истечением срока полномочий.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию.
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