Врио главы республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.

Приказ подписан 10 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее губернатор Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что покидает должность в связи с истечением срока полномочий.

Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию.





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