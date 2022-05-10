 

Врио главы республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев

10.05.2022, 20:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.

Приказ подписан 10 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее губернатор Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что покидает должность в связи с истечением срока полномочий. 

Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 


Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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