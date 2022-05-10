 

Врио главы Томской области стал Владимир Мазур

10.05.2022, 20:05, Новости дня
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Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Мазура врио главы Томской области после ухода с поста бывшего губернатора.

Указ подписан 10 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что покинул пост главы региона.

Жвачкин подчеркнул, что оставляет свой пост, так как хочет «дать дорогу молодым». Отмечается, что решение поддержал президент РФ Владимир Путин. 

Жвачкин возглавлял регион с 2017 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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