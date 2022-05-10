 

Временным главой Рязанской области стал Павел Малков

10.05.2022, 20:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о назначении Павла Малкова временно исполняющим обязанности главы Рязанской области.

Указ опубликован 10 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, днем губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Он отметил, что всегда говорил о том, как ему важна работа на благо Рязанской области, каким «близким и родным» стал ему регион.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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