Удивить подружек или очаровать парня: как выбирают одежду девушки (с примерами)

Выбор одежды часто зависит от того, для кого именно вы одеваетесь. Ответ «для себя» далеко не всегда является правдивым. Ведь внешний вид помогает нам добиваться определенных целей. Вот почему, например, для свиданий девушки обычно отдают предпочтение более откровенным и соблазнительным нарядам. Им ведь нужно заинтересовать парня, привлечь внимание представителя противоположного пола.

Спросите себя: «Для кого я одеваюсь?» Исходя из ответа, читайте рекомендации ниже, чтобы узнать, какие вещи выбрать.

1. Удивить подруг

Иногда девушки одеваются из расчета на женскую аудиторию. В данном случае преследуются следующие цели: повысить социальный статус, влиться в компанию, завести связи и знакомства, которые пригодятся в будущем, отыскать единомышленников, подруг по духу.

Одеваться для женщин означает следовать модным трендам, рисковать, экспериментировать и получать удовольствие от создания эффектных образов. Речь идет о том, чтобы интегрировать свой индивидуальный стиль к новым тенденциям в мире моды и одновременно соответствовать «формату» той компании, на которую вы рассчитываете.

К примеру, в вашем окружении подруги, которые помешаны на моде и на красоте. Они регулярно посещают косметолога, одеты с иголочки во все розовое или в коротенькие платья и юбки. Вряд ли вы, будучи в такой компании, будете чувствовать себя комфортно, если наденете рваные джинсы с футболкой и сделаете пучок на голове. Вы постараетесь создать такой образ, который одобрят ваши подруги.

Перья и бахрома

Если хотите удивить подруг, то включите в свой лук какой-то тренд. Например, сейчас очень актуальны вещи с декором из бахромы. Также в моде аксессуары с украшением из перьев (например, боа или серьги).

Не забывайте о прическе. Обилие заколок — актуальный тренд. Даже если вы не любите челку, все равно ее стоит сделать, для того чтобы прослыть модницей в своей компании. Тем более что выбор сейчас велик: от укороченной рваной «детской» челки до челки-шторки.

Стиль бохо

Очень актуальный в нынешнем сезоне тренд. Он помогает в создании ну очень девчачьего образа. В платье миди, например с растительным принтом, вы будете выглядеть милашкой-очаровашкой даже в глазах лучших подружек.

Что касается декора платьев, то в моде рукава-воланы, вещи из легких воздушных тканей. Рюши и оборки тоже приветствуются.

2. Для себя и для подруг

Вы можете спросить совета у лучших подруг по поводу того, что вам надевать, что вам больше идет, а что – меньше. Их объективный взгляд со стороны позволит усовершенствовать свой имидж. В то же время убедитесь в том, что мнению подруг действительно можно доверять, что они вам не завидуют и не посоветуют плохого.

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Старайтесь не попадать в те компании, где одеваются неприемлемо для вас. На самом деле выбор нарядов — это отображение нас самих, наших качеств. Не зря говорят, что вещи дают свободу самовыражения, помогают лучше понять наш внутренний мир. Пытаясь вписаться в компанию, где все одеваются не так, как вы, вы сами совершаете над собой моральное насилие. Вы выдаете себя не за того, кем являетесь. Это опасно, поскольку вы рискуете потерять себя и свою индивидуальность.

Постарайтесь подобрать себе такое окружение, которое будет разделять не только ваши пристрастия в плане одежды, моды, но также и в плане интересов, увлечений, целей в жизни, ценностей и т. д. Тогда вы ощутите внутреннюю свободу и сможете одеваться одновременно и для себя, и для того чтобы удивить подруг.

3. Очаровать парня

Здесь важно понять, какую цель вы преследуете: вас интересует мимолетная интрижка или долгосрочные отношения? Если первое, тогда стоит выбирать откровенный наряд. Мужчины так устроены, что изначально обращают внимание на тех девушек, на которых меньше одежды. Они испытывают влечение и не могут устоять перед соблазном знакомства с обольстительной красоткой.

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Но учитывайте, что обычно на продолжение мужчины в таком случае не рассчитывают. Если вас устраивает приятное, но недолгое времяпрепровождение, тогда можете одеваться провокационно и вызывающе.

Но если вы настроены на долгосрочные отношения, тогда делайте выбор в пользу более классических вещей, не таких открытых. Учитывайте, что для привлечения внимания противоположного пола не стоит перебарщивать с модными трендами. Например, мужчин не слишком привлекают девушки в широких мешковатых джинсах, хотя это и актуальная вещь. Им нравятся барышни в более облегающих джинсах, где можно более-менее разглядеть фигуру.

Рассматриваем несколько удачных и одновременно эффектных комплектов.

Приталенная футболка и джинсы

На первый взгляд наряд кажется банальным. На деле же видно, как много эффектных и в меру соблазнительных образов можно создать с такими вещами. Например, вы можете скомбинировать облегающий топ с джинсами прямого кроя (или скинни) с высокой талией и с босоножками на каблуках. Даже при наличии глубокого выреза на кофте ничего вульгарного в образе не будет.

Вы также можете сочетать джинсы с приталенной футболкой и теми же кроссовками или кедами. Единственное, за чем нужно следить, — чтобы образ не получился слишком расхлябанным.

Сарафан

Редкому мужчине не нравится девушка в сарафане. Самые романтичные образы получаются как раз с такой вещью. В нынешнем сезоне актуальными являются сарафаны с растительным принтом. Фасон можете выбрать на свое усмотрение. Универсальный вариант — это платье миди, чуть приталенное, возможно, расклешенное книзу.

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Такая вещь прекрасно смотрится с открытыми босоножками на небольшом широком каблуке либо с сандалиями на платформе.

Нейтральные землистые тона

От цвета наряда тоже многое зависит. Например, если вы хотите привлечь к себе внимание и быстро разжечь в мужчине огонь страсти, тогда можете надевать вещи красного цвета. В то же время такой оттенок может быть достаточно провокационным. Если не рассчитываете на продолжение вечера сразу после первого свидания, то лучше воздержитесь от красного наряда.

При желании привлечь внимание мужчины для долгосрочных отношений отдавайте предпочтение нейтральным землистым тонам. Это может быть коричневый, бежевый, оливковый, песочный, серый, персиковый и т.д. Будьте осторожны с синим и зеленым, если это насыщенные оттенки. Наряды подобных цветов могут посылать мужчинам сигнал о вашей холодности и неприступности.

Получите совет

Нет ничего страшного в том, чтобы поинтересоваться у парня, с которым вы начали встречаться или с которым только завязываются романтические отношения, какие наряды на девушках ему нравятся больше всего. Вы можете сделать партнеру приятно, появившись в образе, который ему импонирует. Но не переусердствуйте. Ни в коем случае не меняйте свой стиль полностью, только чтобы соответствовать представлениям парня о красивой и эффектной девушке.