Выпад в реверансе и обратный на шаг вперед: пять упражнений для избавления от целлюлита

Целлюлит является распространенным явлением, он может быть как у мужчин, так и у женщин. Один из лучших способов уменьшить его проявления — это заниматься спортом и поддерживать идеальную массу тела. Какие же упражнения помогут избавиться от целлюлита? Вот 5 самых эффективных из них.

Преимущества упражнений для избавления от целлюлита

Медики подтверждают, что с помощью упражнений можно избавиться от целлюлита и растяжек, если выполнять их правильно, регулярно и параллельно со здоровым образом жизни. Целлюлит — это жировые отложения, которые появляются под кожей. Чтобы преодолеть это, вы должны избавиться от жира, одним из способов является диета и физические упражнения.

Есть много факторов, которые определяют, насколько сложным будет процесс избавления от «апельсиновой корки» для каждого человека. Генетика и уровень активности влияют на это лишь отчасти. Упражнения могут увеличить мышечную массу, делая вашу кожу более гладкой и упругой. Когда жир превращается в мышцы во время упражнений, это автоматически уменьшает целлюлит.

Поддержание здорового веса и строгий режим упражнений могут помочь уменьшить появления целлюлита. Сочетание аэробных и силовых тренировок будет полезным для каждого несколько раз в неделю. Вот несколько видов физической активности, которые помогут побороть даже стойкий целлюлит.

Аэробные виды спорта

Регулярные аэробные упражнения могут помочь сжечь калории и похудеть. Потеря веса уменьшит появление целлюлита в организме. Что такое аэробные нагрузки? Это ходьба, бег, катание на велосипеде, плавание, прыжки со скакалкой. Вы можете заниматься такой аэробикой каждый день. Однако некоторые виды спорта, такие как бег и езда на велосипеде, могут представлять риск получения травмы. Поэтому все же нужно быть осторожными и предварительно проконсультироваться с врачом.

Выпад в реверансе

Это упражнение помогает укрепить среднюю ягодичную мышцу, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Если на бедрах много целлюлита, то вы можете делать специальные движения для сжигания жира в этой области, такие как выпады или приседания. Попробуйте выполнить такое упражнение.

Встаньте, ноги на ширине плеч. Выполните наклонное движение, согнув левую ногу и отведя правую назад так, чтобы ноги выглядели скрещенными. Правая нога должна приземляться по диагонали позади левой. Сделайте паузу в этом положении, прежде чем использовать левую ногу, чтобы вернуться в исходное положение.

Поменяйте ноги и повторите то же самое в той же последовательности. Выполнение движения в обе стороны считается за 1 повторение. Всего их должно быть 10, сделайте 3 подхода. Отдых между подходами — не больше минуты. Такие силовые упражнения наиболее эффективны, когда у организма было достаточно времени, чтобы восстановиться после предыдущих тренировок. Поэтому запланируйте дни восстановления, чтобы получить максимальную отдачу от упражнения.

Боковые выпады

Боковые выпады могут быть полезны для укрепления ягодичных мышц, квадрицепсов и подколенных сухожилий. Вот последовательность выполнения упражнения. Встаньте, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Сделайте шаг в сторону правой ногой, держа левую ногу прямо, затем согните правое колено и присядьте.

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Выпрямите спину, чтобы сохранить равновесие. Оттолкнитесь правой ногой, чтобы вернуться в исходное положение. Сделайте по 12 повторений на каждую сторону. Вы можете делать эти упражнения 2-3 раза в неделю.

Обратный выпад на шаг вперед

Упражнения с обратным выпадом направлены на ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. Для этого движения требуется низкая скамья или другая слегка приподнятая поверхность. Вот что нужно делать. Обопритесь одной ногой на скамью, а вторую поставьте под нее. Правой ногой встаньте на скамью, одновременно поднимая левое колено.

Опустите левую ногу и поднимитесь со скамьи в исходное положение. Когда левая нога коснется пола, отведите правую ногу назад. Затем напрягите ноги и встаньте, вернувшись в исходное положение. Нужно сделать 10 повторений на каждую ногу, всего 3 подхода. Делайте это упражнение 2-3 раза в неделю.

Отжимания

Следующим упражнением, способным устранить целлюлит, являются отжимания. Это относительно просто, потому что не нужно никакого дополнительного оборудования. Отжимания нацелены на грудь, плечи и трицепсы. Вот как их правильно выполнять.

Начните с положения планки, ладони на ширине плеч на полу, руки прямые, носки вместе. Держа спину прямой, медленно согните руки в локтях, чтобы опустить корпус к полу. Когда ваша грудь или подбородок будут в 5-7 см от пола, остановитесь на мгновение. Верните тело в исходное положение. Всего подходов нужно сделать три, в каждом по 5-10 повторений. Отжиматься можно 2-3 раза в неделю.

Вот некоторые варианты упражнений, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от целлюлита. Для достижения максимальных результатов сбалансируйте свое питание и пользуйтесь косметическими средствами против целлюлита. Не волнуйтесь, неприятная «апельсиновая корка» при грамотном и регулярном уходе может полностью исчезнуть.